El Jardín de Olivia - Capítulo 309: El secuestro de Vanessa

03 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) contactó a Franco (Emilio Edwards), desesperado ante la posibilidad de que Vanessa (Begoña Basauri) revele sus planes.

Es por esto que Barraza junto al "Rucio" (Sebastián Saguz) la detuvieron antes que llegara a su destino y la retuvieron, mientras Luis Emilio (Alejandro Trejo) la llamó, cansado de que interfiera con sus objetivos.

Una importante confesión

En tanto, Clemente (Pipo Gormaz) está cada vez más cerca de evitar que su padre sea libre, luego de conseguir, con una fuerte amenaza, que Acosta (Jorge Denegri) confesara que Luis Emilio ordenó el secuestro de Olivia.

El Jardín de Olivia

Por su parte, Elisa (Carla Medel) le reconoció a Bastián (Alonso Quintero) que mintió sobre su identidad y que en realidad es hija de Burgos. Además de revelar que Joaquín tiene un plan para sacar definitivamente a los Walker de la empresa.