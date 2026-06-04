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El Jardín de Olivia - Capítulo 310: La acusación que Bastián nunca vio venir

  • Por Mega

En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) irrumpió en el departmento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) gracias a la confesión de Elisa (Carla Medel). 

Sin esperar explicaciones, Walker le propinó un merecido golpe a su excuñado, pero él no parecía preocupado por enfrentar a la justicia. Si bien él planificó todo para acusar de fraude a Bastián, no hay evidencias que lo impliquen en el asunto y lo más probable es que los hijos de Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo pierdan todo. 

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Con un sabor a derrota, Elisa aceptó hablar ante un tribunal y reconocer su participación en el complot, incluso si eso significaba la cárcel. En tanto, su amigo intenta lidiar con la prensa por el supuesto fraude. 

Elisa-Carla-Medel
El Jardín de Olivia / Mega
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Vanessa debe mentir

Nacha (Cota Castelblanco) llamó insistentemente a Vanessa (Begoña Basauri) porque repentinamente le perdió el rastro y solo tras caer la noche tuvo noticias de la periodista. 

Sus secuestradores la obligaron a contestar la llamada de Ignacia e inventar una excusa que no la pusiera en alerta y aunque cumplió con esta orden, por su tono de voz, Nacha notó que algo no iba bien. 

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