El Jardín de Olivia - Capítulo 310: La acusación que Bastián nunca vio venir

04 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) irrumpió en el departmento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) gracias a la confesión de Elisa (Carla Medel).

Sin esperar explicaciones, Walker le propinó un merecido golpe a su excuñado, pero él no parecía preocupado por enfrentar a la justicia. Si bien él planificó todo para acusar de fraude a Bastián, no hay evidencias que lo impliquen en el asunto y lo más probable es que los hijos de Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo pierdan todo.

Con un sabor a derrota, Elisa aceptó hablar ante un tribunal y reconocer su participación en el complot, incluso si eso significaba la cárcel. En tanto, su amigo intenta lidiar con la prensa por el supuesto fraude.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa debe mentir

Nacha (Cota Castelblanco) llamó insistentemente a Vanessa (Begoña Basauri) porque repentinamente le perdió el rastro y solo tras caer la noche tuvo noticias de la periodista.

Sus secuestradores la obligaron a contestar la llamada de Ignacia e inventar una excusa que no la pusiera en alerta y aunque cumplió con esta orden, por su tono de voz, Nacha notó que algo no iba bien.