El Jardín de Olivia - Capítulo 312: Olivia regresa a casa

08 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) escapó de la parcela porque sabe que la policía llegará en cualquier minuto. Su padre ya movió las piezas para que lo incriminen por el asesinato de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

Pero como padre, su primera preocupación fue proteger a Olivia (Violeta Silva) y por eso le pidió a Diana (Nicole Espinoza) que vaya en su búsqueda.

Afortunadamente, la niña estaba en perfectas condiciones y dio algunas pistas de las personas que la acompañaban en cautiverio.

El Jardín de Olivia / Mega

Franco salva a Vanessa

Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegó a la bodega donde sus hombres retenían a Vanessa (Begoña Basauri) porque tenía muchas ganas de volver a ver a la periodista. Su intención era matar dos pájaros de un tiro, al saciar sus oscuros apetitos y castigar a Riesco por interponerse en sus planes.

Franco (Emilio Edwards) advirtió el peligro y argumentando con Walker logró lo impensado: que liberaran a Vanessa antes de que sucediera lo peor.