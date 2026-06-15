El Jardín de Olivia - Capítulo 317: Un escape improvisado

15 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) entró en la habitación 204 con su arma preparada, pero Clemente (Pipo Gormaz) logró ocultarse y darle un golpe que lo dejó inconsciente por unos cuantos minutos; al menos los suficientes para escapar.

Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) lo esperaban en un auto y lo dejaron a medio camino de un nuevo escondite.

El comisario Mardones (Víctor Montero) sospecha que la terapeuta y los hermanos Walker lo ayudan en su fuga y amenazó con encarcelar a la propia Diana si no cooperaban con la justicia.

El Jardín de Olivia / Mega

Se rompe la confianza entre Gloria y Raúl

Christian (Juan José Gurruchaga) le dijo a Gloria (Francisca Gavilán) que llamó a Raúl (César Caillet) y lo escuchó extraño, como si estuviera borracho. Ella no creyó al principio porque su pareja llevaba años sobrio, pero por las dudas, fue al centro donde se hacen las reuniones de rehabilitación.

Allí lo vio besándose con Cynthia, su compañera de grupo, completamente ebrio. Con el corazón roto, salió sin esperar explicaciones.