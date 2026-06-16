El Jardín de Olivia - Capítulo 318: La "historia de amor" con Ángela

16 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le contó a Samuel (Simón Beltrán) que sostuvo una intensa historia de amor con Ángela (Ana Domínguez). La foto dedicada era muestra de ello.

El adolescente no podía creerlo, pero Walker fue persuasivo y señaló que las acusaciones de asesinato eran falsas. Omar Droguett (César Sepúlveda) lo acusó injustamente, cuando todo habría sido un accidente que causó Bernardita (Catalina Guerra).

Confundido, el adolescente se fue y el empresario sonrió. Por teléfono le dio las gracias al "Rucio" (Sebastián Saguz) porque la foto falsificada que le entregó fue muy útil.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio versus Franco

Luis Emilio recibió el aviso de que Franco (Emilio Edwards) estaba de visita en casa de Vanessa (Begoña Basauri). Por esta razón, él mismo se apersonó y vio con sus propios ojos lo cercanos que eran Barraza y la periodista.

De hecho, el experto en seguridad expulsó a Walker del departamento y en el pasillo del edificio sostuvieron una tensa conversación.