El Jardín de Olivia - Capítulo 319: La petición de Gabriel

17 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) decidió rechazar la residencia en Buenos Aires porque Ignacia (Cota Castelblanco) la necesitaba en este momento familiar tan difícil.

Christian (Juan José Gurruchaga) insistió en que debía tomar la oportunidad única que se le estaba dando, pero la joven no transó. Su padre estaba siendo presionado para que la joven abandonara el país, así que tendrá que encontrar otra forma de sacarla del camino de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente y Gabriel están de acuerdo

Gabriel (Matías Oviedo) no puede soportar ver a Diana (Nicole Espinoza) caminando hacia su autodestrucción.

Mientras más interviene en el escape de Clemente (Pipo Gormaz), más causa sospechas de la policía y enfurece a Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que realizó algo radical.

Con el celular de la terapeuta se comunicó con Clemente y le pidió no involucrarla más en sus asuntos; Walker estuvo de acuerdo. Diana tomó el teléfono y escuchó al propio empresario solicitarle estar al margen porque de otra manera, él mismo se entregaría a la justicia.