El Jardín de Olivia - Capítulo 320: Luis Emilio vuelve en gloria y majestad

18 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 320 de El Jardín de Olivia, ocultando su identidad, Luis Emilio (Alejandro Trejo) logró comprar acciones del Grupo Vial y se quedó con el 51%, lo que le garantiza el control total de las decisiones ejecutivas.

Mientras se hacía una reunión de la directiva, Walker y Joaquín (Francisco Dañobeitia) ingresaron triunfantes y anunciaron que ellos volvían a estar al mando. Una de las primeras decisiones fue despedir a la mayoría del consejo, incluidos el padre de Joaquín, Bastián (Alonso Quintero) e Ignacia (Cota Castelblanco).

Pero más allá del trabajo, Luis Emilio le quiso demostrar a sus hijos que estaba dispuesto a ir todavía más lejos para vengarse. Solo reconsideraría el castigo si ellos le entregaban a Clemente (Pipo Gormaz), pero ninguno lo vendió.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina es detenida

Como el viaje a Buenos Aires no se concretó, Christian (Juan José Gurruchaga) siguió nuevas órdenes de Joaquín, esta vez para llevar a Karina (Jacinta Rodríguez) con una famosa galerista.

Pero mientras la pintora esperaba en el auto a la reunión, dos policías la detuvieron por una denuncia de tráfico de drogas.