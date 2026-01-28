Leonor trató de proteger a Jessica y ahora arriesga el despido del Grupo Walker en El Jardín de Olivia

28 en. 2026 - 17:36 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) irrumpió en la reunión de Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) para salvar a su amiga. Intuía que querían empujar a la periodista a los brazos de Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que creó una situación para que saliera de esa oficina.

Y, una vez a solas con Riesco, apeló a su condición de mujer para que no le arruinara la vida a Jessi: "Señorita Vanessa, por favor, no haga esto. Por favor, no se preste a ser cómplice de un abusador".

"Esta insolencia te va a costar"

En lugar de recapacitar con esta súplica, la ex de Omar (César Sepúlveda) se "ofendió" con la acusación en su contra.

"No tengo idea qué película te estás pasando, pero lo que sí sé es que esta insolencia te va a costar tu puesto de trabajo. Si tú crees que por hacerle ojitos a Omar tienes asegurado tu puesto de trabajo, estás muy equivocada porque yo misma voy a hablar con Luis Emilio para que te ponga de patitas en la calle", anunció.

La discusión alertó a Omar, quien entró en la oficina. Al verlo, Vanessa hizo una exigencia: "Esta secretaria confianzuda me acaba de subir y bajar, así que la despides tú o lo hago yo".