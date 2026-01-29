Vanessa los descubrió in fraganti: Omar y Leonor tuvieron íntimo encuentro en El Jardín de Olivia

29 en. 2026 - 17:38 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) dejó unos documentos en el departamento de Omar (César Sepúlveda) y aprovechó de agradecerle por impedir su despido.

La secretaria fue muy directa en revelar sus sentimientos y aunque Droguett se resistió en la primera oportunidad que ella se le insinuó, no fue capaz de negarse al apasionado beso de Leo por segunda vez.

Finalmente, los dos terminaron juntos y, en mucho tiempo, Droguett volvió a sonreír.

El Jardín de Olivia / Mega

El romance al descubierto

Vanessa (Begoña Basauri) fue al departamento de su ex a pedirle explicaciones por no despedir a Leonor. Ambos están juntos en lo que a Luis Emilio se refiere y por lo mismo es que deben brindarse apoyo mutuo.

Pero no tardó en darse cuenta que la secretaria está muy unida al director ejecutivo. "No lo puedo creer. ¿Tú te estás acostando con esta mina?", preguntó impactada.