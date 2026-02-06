Clemente está desesperado: Olivia quiso visitar a Diana y desapareció tras confiar en un desconocido en EJDO

06 feb. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Olivia (Violeta Silva) salió sin contarle a nadie en casa. Con un teléfono prestado, pidió un vehículo de aplicación y recorrió la capital para ver a Diana (Nicole Espinoza).

La niña no entiende las razones de Pepa (Katyna Huberman) para alejarla de su amiga y sin entender el peligro al que se expone, llegó sola hasta la residencia de los Guerrero, pero nadie salió a recibirla porque Diana y su familia fueron al hospital con Samu (Simón Beltrán).

Olivia sigue a un extraño

Mientras la niña tocaba el timbre, un desconocido se le acercó.

El Jardín de Olivia / Mega

"Hola linda, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te parece si vamos a mi casa para que la esperes allá? Es muy peligroso que estés aquí solita, puede pasar cualquier persona y hacerte algo malo", le dijo y Olivia confió en él y lo acompañó.

Clemente (Pipo Gormaz) se dio cuenta muy tarde de lo que ocurrió y su hija no le contesta el teléfono.