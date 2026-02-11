Una noticia inesperada para la fiscal: Renata se entera que Clemente y Diana volvieron en El Jardín de Olivia

11 feb. 2026 - 17:22 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) prepara la acusación contra Raúl (César Caillet) y necesita la ayuda de Clemente (Pipo Gormaz) en el caso. Contrario a lo que esperaba, el hijo mayor de Bernardita (Catalina Guerra) fue escéptico en la culpabilidad de Guerrero.

"Yo no podría tener certeza de que él lo hizo. Yo no estoy seguro de que Raúl Guerrero sea quien asesinó a mi mamá. (...) Diana y yo volvimos a estar juntos, eso es lo que estoy tratando de decir", confesó Walker.

El consejo de la fiscal Montes

Renata, quien poco a poco ha creado cercanía con Clemente no pudo ocultar el asombro.

El Jardín de Olivia / Mega

"Después de todo lo que ha pasado, no pensé que ibas a volver con Diana", dijo ella, tomando en consideración la evidencia en contra de Raúl y las jugadas de la terapeuta por fuera de la ley que la convierten en una de sus principales sospechosas de encubrimiento.

Pero más allá de lo legal, Montes quiso darle un consejo como amiga y madre: "¿Tú crees que sea bueno para Olivia hacerse ilusiones con algo que probablemente se va a romper? Pienso que eso le podría traer una mayor inestabilidad emocional. (...) Tendría que pasar un milagro para que Raúl Guerrero quede en libertad".