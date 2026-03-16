Contra la espada y la pared: Estas son las pruebas que incriminan a Burgos por la muerte de Bernardita en EJDO

16 mar. 2026 - 17:00 hrs.

En el capítulo 253 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) cita al subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) para revisar los exámenes toxicológicos de Bernardita (Catalina Guerra).

Estos exámenes arrojaron que no había nada raro en el cuerpo de la señora Walker. Sin embargo, con su notable experiencia, la fiscal Montes pidió un segundo examen a un laboratorio privado que arrojó que Bernardita tenía altos niveles de morfina, lo que desató su muerte.

De inmediato, Burgos se pone a la defensiva y asegura que se debe hacer una investigación exhaustiva, pero Montes ya tiene los ojos puestos sobre él.

Las pruebas que incriminan a Burgos

"Yo tengo muy claro quién está involucrado en todo esto... Y usted también lo sabe, confiesa Héctor, confiesa que estás involucrado directamente en el homicidio de la señora Bernardita Vial", exige Montes, a lo que Burgos responde que esta acusación es gravísima.

Dicho esto, ella comenta que "yo entiendo que es una acusación gravísima, pero si tú me hablas de las bases, no te encuentro la razón. Acá no hay ningún registro oficial dentro de la investigación que diga que tú fuiste a la clínica San Cristóbal la noche que murió la señorita Bernardita Vial".

Enseguida, Montes pasó a mostrar unos registros de las cámaras de seguridad donde se ve a Burgos entrando a la clínica 15 minutos antes de la muerte de Bernardita y saliendo 5 minutos después del recinto hospitalario.

El Jardín de Olivia / MEGA

Burgos dice que esto no prueba nada, pero Montes vuelve a atacar: "¿Qué me dices de la manipulación de los exámenes? Ah, y no solo eso, de las acusaciones de Santana (Matías Oviedo), que no son menores, de Bastián Walker (Alonso Quintero), del testimonio de Rocío Verdugo (María Jesús Miranda), que además está siendo amenazada. ¿No te parece prueba suficiente para que te lleve a la justicia?".

Ante la amenaza de llevarlo a la cárcel, Burgos se retira sin antes advertir a Montes: "Bueno, fiscal, usted haga lo que tiene que hacer, yo por mi parte, también voy a hacer lo mío".