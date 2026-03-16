"Hay una forma de atrapar a Burgos...": El especial e importante favor que pide Montes a Santana en EJDO
En el capítulo 253 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) acusa a Burgos (Juan Carlos Cáceres) de estar involucrado en el homicidio de Bernardita (Catalina Guerra), y por lo mismo, pide ayuda a Santana (Matías Oviedo).
Y es que la fiscal quiere atrapar lo antes posible a Burgos, por lo que llama a Santana para pedirle un favor extraoficial y de suma importancia.
"Comisario todavía no abra el espumante porque como era de esperarse, Burgos lo está negando todo", dice de inmediato Montes a Santana.
La petición de Montes a Santana
Dicho esto, Montes aclara a Santana que le debe pedir un favor muy especial, ya que no sabe si puede confiar en alguien más en el interior de la policía.
"Hay una forma de atrapar a Burgos mañana mismo, pero para eso necesito el testimonio real de Rocío Verdugo (María Jesús Miranda)", expresa, y agrega: "ya se comprobó que el subprefecto estuvo en la clínica el día que falleció la señora Bernardita Vial y es evidente que también amenazó a Rocío Verdugo para que ella no pudiera hablar".
Santana afirma que es complejo obtener ese testimonio a raíz del miedo que tiene Rocío y se le debería prometer todas las garantías posibles. "Bueno, dele todas las garantías posibles, pero yo necesito cerrar este caso lo antes posible, Burgos no se va a quedar de brazos cruzados esperando que nosotros lo vayamos a buscar", comenta Montes.