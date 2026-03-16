"Bienvenido a la familia Walker": Luis Emilio realiza una última advertencia y exigencia a Joaquín en EJDO

16 mar. 2026 - 17:12 hrs.

En el capítulo 253 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llega hasta donde Félix (Matías Schudeck) tiene atrapado a Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Precisamente, el matón se retira del lugar y deja solo a Luis Emilio con Joaquín, quien de inmediato se arrepiente de sus acciones y pide perdón a su suegro por sus constantes amenazas.

El empresario lo trata muy mal, descalificándolo y comparándolo en varias ocasiones con su padre. Sin embargo, cuenta a Joaquín que lo tiene ahí porque aún lo considera un buen elemento del que puede hacer uso.

El Jardín de Olivia / MEGA

La última advertencia y petición de Luis Emilio a Joaquín

"Todavía tengo fe en ti, Joaquín, y por eso necesito pedirte un favor... Mira, perdí a mi hija, la perdí, perdí a mi princesa por separarla de esta degenerada y necesito que tú hagas por ella lo que yo ya no puedo hacer, necesito que la enrieles, que le des una vida de bien, necesito recuperarla", pide Luis Emilio a Joaquín.

El joven contesta que hará todo lo que pueda, pero el empresario explota y dice "no, no, no, pues, hombre, eso no es suficiente, no me sirve todo lo que puedas, no. Yo te la entregué en el altar, pendejo, en el altar, necesito que vuelvas a ser el esposo que ella necesita y que me la traigas de vuelta a mi lado".

Dicho esto, Joaquín jura que sí lo hará, dándole su palabra. "Espero que cumplas porque si no te la voy a cobrar... Anda a recoger a mi hija con pala porque está deshecha y ahora si po' (sic), pendejo, ahora sí, bienvenido a la familia Walker".