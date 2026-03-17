"Una muerte en la familia es suficiente": Luis Emilio no tiene compasión y amenaza a la fiscal Montes en EJDO

17 mar. 2026 - 17:10 hrs.

En el capítulo 254 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llega hasta la oficina de Montes (Susana Hidalgo) para conversar unos temas importantes.

Precisamente, el empresario pide a la fiscal que se tome las cosas con calma y dialoguen como dos adultos, instante en el que Montes recibe una fotografía de su hijo en su celular, siendo esto tomado como una amenaza por parte de la autoridad judicial.

Aunque intenta sacarlo de su oficina, Montes termina escuchando todo lo que tiene que decir Luis Emilio, pero solo por la vida de su hijo.

El Jardín de Olivia / MEGA

La amenaza de Luis Emilio a Montes

"En la vida hay momentos que nos marcan para siempre. El primer amor, la primera ruptura, el primer hijo... la primera muerte en la familia o la segunda, espero que esta noche no sea ese el momento", dice Luis Emilio a Montes.

Dicho esto, la fiscal promete que le hará la vida imposible si le hace algo a su hijo. Sin embargo, el empresario baja el perfil de la situación, pero aclara que ha visto a muchos hundir sus carreras por tomar malas decisiones.

"Lo que yo necesito es que termine lo que comenzó. Que termine su tarea, en vez de hacerse caldo de cabeza y prestar oídos a teorías conspirativas que no tienen pies ni cabeza, pues", comenta el padre de Clemente (Pipo Gormaz).

Enseguida, Montes ataca nuevamente diciendo que lo único que él desea es que ella sea cómplice de sus fechorías, instante en el que Luis Emilio afirma: "lo que trato de explicarle es que en la vida hay que saber elegir muy bien las batallas que uno va a librar porque no puede ganarlas todas y si usted insiste en dar esta pelea, le aseguro que va a perder, va a perder muchísimo y no vale la pena. Con una muerte en la familia es suficiente dolor".