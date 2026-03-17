¿Montes cierra el caso? Esto fue lo que dijo Rocío en su nueva declaración por la muerte de Bernardita en EJDO

17 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 254 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) cuenta a la familia Guerrero y Walker qué es lo que dijo Rocío (María Jesús Miranda) en su nuevo testimonio.

Precisamente, en la casa se encuentran Diana (Nicole Espinoza), Karina (Jacinta Rodríguez), Gloria (Francisca Gavilán) y Santana (Matías Oviedo), además de Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero).

"Vengo de tomarle la declaración a la señorita Verdugo, y como muchos de ustedes pensaban, sí, efectivamente ella mintió en su declaración anterior", partió diciendo Montes.

Esto fue lo que dijo Rocío en su declaración

"Ella pudo ver a la persona que envenenó a la señora Vial en la clínica", expresó la fiscal, y agregó que esta persona luego la amenazó. Sin embargo, mencionó que esa persona no fue el subprefecto Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres), sino Raúl Guerrero (César Caillet), quien disparó a Bernardita y luego le dio la dosis de morfina.

Todos quedan en shock; no obstante, la fiscal de inmediato le entrega una opción a la familia Guerrero y Walker para sacar esto adelante.

El Jardín de Olivia / MEGA

"De verdad entiendo la frustración que sienten en este momento, lo siento mucho y, si quieren inculpar a otra persona, sea Burgos, Droguett e incluso su padre, necesitamos información, necesitamos evidencia y no la hay; mientras no exista, lamentablemente este caso va a tener que cerrarse con la evidencia que hay", dijo Montes, y agrega que, si existe la forma de triangular la ubicación de Raúl a través de cámaras de seguridad o testimonios, deberían intentarlo.