¿Montes cierra el caso? Esto fue lo que dijo Rocío en su nueva declaración por la muerte de Bernardita en EJDO
En el capítulo 254 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) cuenta a la familia Guerrero y Walker qué es lo que dijo Rocío (María Jesús Miranda) en su nuevo testimonio.
Precisamente, en la casa se encuentran Diana (Nicole Espinoza), Karina (Jacinta Rodríguez), Gloria (Francisca Gavilán) y Santana (Matías Oviedo), además de Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero).
"Vengo de tomarle la declaración a la señorita Verdugo, y como muchos de ustedes pensaban, sí, efectivamente ella mintió en su declaración anterior", partió diciendo Montes.
Esto fue lo que dijo Rocío en su declaración
"Ella pudo ver a la persona que envenenó a la señora Vial en la clínica", expresó la fiscal, y agregó que esta persona luego la amenazó. Sin embargo, mencionó que esa persona no fue el subprefecto Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres), sino Raúl Guerrero (César Caillet), quien disparó a Bernardita y luego le dio la dosis de morfina.
Todos quedan en shock; no obstante, la fiscal de inmediato le entrega una opción a la familia Guerrero y Walker para sacar esto adelante.
"De verdad entiendo la frustración que sienten en este momento, lo siento mucho y, si quieren inculpar a otra persona, sea Burgos, Droguett e incluso su padre, necesitamos información, necesitamos evidencia y no la hay; mientras no exista, lamentablemente este caso va a tener que cerrarse con la evidencia que hay", dijo Montes, y agrega que, si existe la forma de triangular la ubicación de Raúl a través de cámaras de seguridad o testimonios, deberían intentarlo.Ve el capítulo en
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