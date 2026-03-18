Diana vivió momentos de terror por malvado plan de Burgos en EJDO: "El paseíto puede terminar de dos maneras"

18 mar. 2026 - 17:06 hrs.

En el capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) espera la visita de Diana (Nicole Espinoza), sin embargo, llega alguien que no esperaba.

Burgos (Juan Carlos Cáceres) sorprende al padre de la terapeuta con su presencia y aún más con las noticias que le entrega: "Un pajarito me contó que venía la Dianita a verlo. De pura casualidad, yo tengo a un amigo que está pituteando como taxista y andaba por su barrios y, no me va a creer, pero su hija tomó la carrera".

Diana en peligro

En tanto, Diana se traslada en un auto sin saber que el hombre que la lleva está armado y tiene otras intenciones.

El Jardín de Olivia

Pero cuando inesperadamente cambia la ruta pactada, la joven se alarma. Lo que es peor, el conductor pone seguro a las puertas, le quita su celular y no la deja bajar.

Todo es parte del plan de Burgos, quien busca chantajear a Raúl amenazando la vida de su hija: "El paseíto de su hija puede terminar de dos maneras muy diferentes. Si se porta bien, la Dianita va a poder venir a verlo y ni siquiera se va a enterar de que el conductor era amigo mío, pero si usted se me pone pesadito, la Dianita no va a llegar acá y tampoco a ningún lado".