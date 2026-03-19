"El último favor": El drástico ultimátum de Luis Emilio a Bastián en El Jardín de Olivia

19 mar. 2026 - 17:52 hrs.

En el capítulo 256 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) pide a Bastián (Alonso Quintero) su cooperación, ya que será arrestado por golpear a su padre en la vía pública.

Clemente (Pipo Gormaz) pide que tenga compasión, pero Burgos menciona que la ley es clara y, una vez detenido, es la justicia la que debe decidir si es culpable o no por la brutal agresión.

Sin embargo, en ese momento Luis Emilio (Alejandro Trejo) interviene y pide al policía que le dé un momento a solas con sus hijos.

El último "favor" de Luis Emilio a Bastián

"Yo no debería hacer esto, Bastián, después de lo que hiciste, pero te voy a dar una oportunidad. Eres mi hijo (...) Este es el último favor que te voy a hacer en mi vida", dice Luis Emilio.

Dicho esto, comenta: "Ándate, ándate de Chile, ándate lejos y no vuelvas más", y aunque Clemente intenta hacer cambiar de opinión a su padre, el empresario asegura que él conversará con Burgos para atrasar la denuncia. No obstante, si Bastián se queda, se irá a la cárcel.

El Jardín de Olivia / MEGA

"Hasta que lo lograste, encontraste la forma de deshacerte de mí. Ok, ganaste, no me vas a volver a ver la cara en tu perr... vida", afirma Bastián, a lo que Luis Emilio asevera que era la mejor decisión que podía tomar.

"Si no voy a hacer yo, de verdad espero que te hagan pagar por lo que le hiciste a mi mamá, viejo desgraciado", cierra el menor de los Walker.