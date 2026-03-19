"La verdad siempre se impone": Luis Emilio condena públicamente a los Guerrero tras confesión de Raúl en EJDO

19 mar. 2026 - 18:12 hrs.

En el capítulo 256 de El Jardín de Olivia, la fiscalía realiza una declaración pública por la declaración de culpabilidad de Raúl Guerrero (César Caillet), quien admitió haber asesinado a Bernardita (Catalina Guerra).

Primero habla la fiscal Montes (Susana Hidalgo) y luego toma el espacio Luis Emilio (Alejandro Trejo), dando una declaración que deja sorprendido a todos quienes lo están escuchando.

"Quiero agradecer a la fiscalía por permitirnos expresar nuestros sentimientos al final de este proceso. Ha sido un camino largo, duro y cruelmente injusto. Como toda familia, hemos sufrido cuando una tragedia cae sobre nuestro hogar, pero siempre, siempre, hemos creído en la justicia y en la verdad; la verdad al final siempre se impone frente a las mentiras", dice en un comienzo el empresario.

El discurso público de Luis Emilio

Enseguida, pide respeto a los medios de comunicación en este difícil momento que está pasando su familia y afirma que espera que este sea un paso para cerrar esta dolorosa herida que ha marcado a todos.

"Tener al culpable confeso nos da una tranquilidad, la tranquilidad de que se está haciendo justicia porque en mi familia nunca dudamos que Raúl Guerrero era el autor de este horrendo crimen", asevera el empresario.

Dicho esto, agrega que "Raúl Guerrero no estuvo solo en esto, contó con la complicidad de su familia y de otros involucrados. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por obstruir la justicia y por intentar ayudar al imputado con malas artes, la verdad salió a la luz y este asesino pagará por lo que hizo".

El Jardín de Olivia / MEGA

"Han sido días tremendamente difíciles para nuestra familia, pero es por eso que hoy estamos más unidos que nunca. Probablemente esta herida nunca cicatrizará por completo (...) Se lo debemos a ella y a nuestros amigos y colaboradores, que nos han entregado un cariño infinito; sepas que le estamos tremendamente agradecidos", comenta.

"Por mi parte, y lo digo humildemente, no tengo espacio en mi corazón para el rencor", cierra el empresario.