"Lo que siento no va a cambiar": El adiós definitivo de Karina e Ignacia tras victoria de Luis Emilio en EJDO

19 mar. 2026 - 18:20 hrs.

En el capítulo 256 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) y Nacha (Cota Castelblanco) se despiden de forma definitiva.

Y es que tras el discurso público de Luis Emilio (Alejandro Trejo), Kari llama a Ignacia para saber cómo está, a lo que la joven responde que está con el corazón muy herido y extrañándola demasiado.

Kari dice que ella también la extraña mucho, pero que si el papá de Ignacia va a ganar siempre, cree que es mejor dejar de hablar por un tiempo.

El Jardín de Olivia / MEGA

Karina y Nacha se despiden

"Por más que ame escuchar esa vocecita hermosa que tienes, no tiene sentido seguir hablando si cada vez que hablamos nos lamentamos de lo que no pudo ser", expresa Karina, y agrega que le duele mucho hacerle esa propuesta, pero es la única forma de sanar las heridas y seguir adelante con sus vidas.

"Quizás tienes razón y lo mejor es cortar de raíz, pero es que te echo tanto de menos", responde Ignacia, momento en el que Karina recalca que si no podían estar juntas, era mejor tomar distancia.

En esa línea, la prima de Diana (Nicole Espinoza) comenta: "Solo prométeme que vas a hacer lo que sea por cuidarte y por tratar de estar bien, y tratar de seguir adelante con tu vida".

"Kari, aunque nosotras ya no hablemos, lo que yo siento por ti no va a cambiar y te voy a amar siempre", afirma Nacha, dando un último adiós a su amor.