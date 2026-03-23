"Ella no es tu nieta": Ignacia expulsa a Luis Emilio del bautizo de su hija en El Jardín de Olivia

23 mar. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal de dos años, Ignacia (Cota Castelblanco) celebra el bautizo de su hija con Joaquín (Francisco Dañobeitia).

La joven presenta ante todos a su bebé Bernardita Undurraga Vial, nombrada así en honor a su madre.

Sin embargo, el emotivo momento es interrumpido por Luis Emilio (Alejandro Trejo), cuya presencia no es bien recibida por Nacha.

El Jardín de Olivia

Ignacia expulsa a Luis Emilio

Luis Emilio defiende su presencia en el lugar diciendo que quería ver a su nieta. "El apellido de mi hija es Vial, ¿me escuchaste? Ella no es tu nieta. Ni ella ni yo somos nada de ti", responde Ignacia.

"El día que tú me obligaste a separarme de la persona que yo amaba, te dije que ibas a perder a tu hija. ¿Sabes hasta cuándo va a durar? Hasta que uno de los dos se muera (...) Entiende que no eres bienvenido acá, ni en mi casa, ni en mi vida", expresa.

El empresario no reconoce su error, es más, le dice que debería estar agradecida, ya que no tendría a su hija si él no hubiera intervenido.