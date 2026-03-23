¿Olvidó a Clemente? Gabriel sorprende a Diana con inesperada propuesta en El Jardín de Olivia

23 mar. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal de dos años, Diana (Nicole Espinoza) está en una relación romántica con Santana (Matías Oviedo).

El detective sorprende a la terapeuta al llevarla a un lugar desconocido, asegurando que quiere hacer una inversión al comprar una casa.

En ese momento, Gabriel se lanza con una inesperada propuesta: "¿Quieres vivir conmigo? Los tres: El Samu, tú y yo".

El Jardín de Olivia

La respuesta de Diana

"Sería increíble vivir los tres, pero no es llegar y cambiarse. Hay que pensar en muchas cosas. Hablar de muchas cosas", responde Diana.

Santana se da cuenta de sus dudas y le hace una directa pregunta: "¿Todavía piensas en él?", refiriéndose a Clemente (Pipo Gormaz).