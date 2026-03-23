¿Olvidó a Clemente? Gabriel sorprende a Diana con inesperada propuesta en El Jardín de Olivia
En el capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal de dos años, Diana (Nicole Espinoza) está en una relación romántica con Santana (Matías Oviedo).
El detective sorprende a la terapeuta al llevarla a un lugar desconocido, asegurando que quiere hacer una inversión al comprar una casa.
En ese momento, Gabriel se lanza con una inesperada propuesta: "¿Quieres vivir conmigo? Los tres: El Samu, tú y yo".
La respuesta de Diana
"Sería increíble vivir los tres, pero no es llegar y cambiarse. Hay que pensar en muchas cosas. Hablar de muchas cosas", responde Diana.
Santana se da cuenta de sus dudas y le hace una directa pregunta: "¿Todavía piensas en él?", refiriéndose a Clemente (Pipo Gormaz).Ve el capítulo en