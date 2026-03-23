Omar colma la paciencia de Luis Emilio y recibe potente amenaza en EJDO: "Estoy harto de tus pataletas"

23 mar. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal de dos años, Vanessa (Begoña Basauri) llama indignada a Omar (César Sepúlveda) por haber dejado plantados a unos importantes clientes.

Su pareja le quita gravedad al asunto, diciendo que Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo arreglará todo como siempre: con dinero bajo la mesa o amenazándolos.

"Deja de tomarte todo para la chacota, Omar. No te das cuenta que llevas demasiado tiempo siendo irresponsable", le advierte Vanessa.

El Jardín de Olivia

La amenaza de Luis Emilio

Luis Emilio llega hasta el bar en que está Omar para lidiar con los problemas que le causó. "Estoy harto de tus pataletas. Me está saliendo demasiado caro, estoy perdiendo demasiados negocios contigo", dice.

Omar no se toma en serio las palabras de su jefe, recordando que lo ha amenazado a él y a Vanessa en diversas ocasiones.

"Usted no le puede tocar un pelo a Vanessa, porque si lo hace, usted sabe que yo canto como pajarito en madrugada", responde Omar.

"Ni tú ni nadie me va a decir lo que puedo o no puedo hacer", sentencia Luis Emilio antes de salir del lugar.