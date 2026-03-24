"No puedo dar vuelta la página": Diana confiesa que aún sigue amando a Clemente en El Jardín de Olivia

24 mar. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 259 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) decide conversar seriamente con Diana (Nicole Espinoza), quien todavía sigue pensando en Clemente (Pipo Gormaz).

Precisamente, la tía de Samu (Simón Beltrán) nota que su sobrina está rara y, por más que intenta ser positiva con su relación con Gabriel (Matías Oviedo) y con su propuesta de irse a vivir juntos, no lo logra, ya que la terapeuta ocupacional sigue pensando en Clemente y en su pasado.

"Yo al Gabo lo adoro, tía...", dice Diana, a lo que Gloria complementa y asegura que "no es Clemente", lo que deja a la joven pensativa y declara: "Tía, yo sé que no tiene sentido, pero no hay caso, yo no lo puedo evitar, no me lo puedo sacar ni de acá (mente), ni de acá (corazón)".

El Jardín de Olivia / MEGA

Gloria intenta hacer entender a Diana

"Mi amor, pero tú tienes que dar vuelta la página; ustedes no se hablan hace cantidad de tiempo, él parece que tiene una relación con la fiscal, no puedes ver a la niña, súmale a eso a la abuela de la niña, y Luis Emilio (Alejandro Trejo), que nunca van a dejar que ustedes dos estén juntos", afirma Gloria.

Sin embargo, Diana explica que cada vez que se acuesta, "todavía lo veo, y nos veo a nosotros tres, ahí en esa cama, acostados, después de ver películas; no puedo dar vuelta la página no más, no nos puedo dejar ir, no me resulta, no sé si alguna vez me vaya a resultar".

Es así como Gloria comenta que puede que nunca lo vaya a dejar ir del todo, "pero tu vida es aquí y ahora, con nosotros, con tu padre, con Gabriel y, por más que cueste, cuando cierres tus ojos, vas a tener que tratar de no soñar con algo...".

Fue ahí cuando Diana la interrumpe y dice: "Es que yo todavía lo amo", pero Gloria sigue con su discurso y afirma: "¿Y de qué te sirve, mi amor? Mi amor, mírame, mientras Luis Emilio Walker esté vivo, ustedes nunca, nunca, mi amor, van a poder estar juntos".