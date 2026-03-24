La maldad de Luis Emilio no tiene límites: Vanessa fue abusada por el empresario en El Jardín de Olivia

24 mar. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 259 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se entera que Omar (César Sepúlveda) falló una vez más en sus reuniones en la empresa, por lo que va hasta su departamento para solucionar las cosas.

Vanessa (Begoña Basauri), quien se encuentra en el hogar, abre la puerta y se encuentra con el empresario cara a cara, dejándolo pasar para ver qué quiere en esta ocasión.

Luis Emilio explica que la situación de Omar se ha vuelto insostenible, por lo que saldrá de la dirección ejecutiva del Grupo Walker y lo dejará en otras funciones con la mitad del sueldo. "Sin embargo, no me parece justo que una colaboradora tan eficiente como tú tenga que verse perjudicada por su debacle", afirma el padre de Clemente (Pipo Gormaz).

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio ataca otra vez

El empresario asegura que, por lo mismo, le quiere dar una oportunidad a Vanessa y, una vez que él asuma la dirección ejecutiva, necesita a alguien de confianza a su lado.

Vanessa promete que puede confiar en ella, pero Luis Emilio aclara que más de una vez ella y Omar lo han traicionado, es por esto que afirma que "esto es serio, estoy poniendo mi futuro en tus manos, necesito algo más que tu palabra para volver a confiar en ti, necesito que me pruebes que vas a estar conmigo hasta el final, pase lo que pase".

Al volver a su casa, Omar se encuentra con Vanessa en su pieza y con claras señales de ser una víctima más de abuso por parte de Luis Emilio. Ambos rompen en llanto en un momento límite y muy doloroso.