¿Sigue vivo el amor? Así fue el reencuentro de Nacha y Karina después de dos años en El Jardín de Olivia

25 mar. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) visita el mural que pintó con Karina (Jacinta Rodríguez) para mostrárselo a Berni.

Es así como la ahora pareja de Joaquín (Francisco Dañobeitia) comienza a relatar a su hija que este lugar es muy importante para ella, y aunque antes estaba en mejores condiciones, para ella sigue teniendo un valor incalculable, ya que lo hizo con una amiga muy especial.

Y es que mientras ella dice esto, Karina aparece de sorpresa por atrás y deja a Nacha impactada al reencontrarse con su antiguo amor.

El Jardín de Olivia / MEGA

Nacha y Karina se reencuentran

Ambas inician una conversación donde se ponen al día de sus vidas; después de todo, no se ven desde hace dos años y cada una tomó distintos caminos.

Nacha manifiesta que está muy feliz con Berni, pero afirma que en algún momento de su vida tocó fondo y esto fue tras el término de la relación de ambas.

Al mismo tiempo, Karina confirma que a ella le ha ido muy bien con sus pinturas y pronto tendrá una exposición, a la que deja invitada a Nacha.