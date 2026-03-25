¿Sigue vivo el amor? Así fue el reencuentro de Nacha y Karina después de dos años en El Jardín de Olivia
En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) visita el mural que pintó con Karina (Jacinta Rodríguez) para mostrárselo a Berni.
Es así como la ahora pareja de Joaquín (Francisco Dañobeitia) comienza a relatar a su hija que este lugar es muy importante para ella, y aunque antes estaba en mejores condiciones, para ella sigue teniendo un valor incalculable, ya que lo hizo con una amiga muy especial.
Y es que mientras ella dice esto, Karina aparece de sorpresa por atrás y deja a Nacha impactada al reencontrarse con su antiguo amor.
Nacha y Karina se reencuentran
Ambas inician una conversación donde se ponen al día de sus vidas; después de todo, no se ven desde hace dos años y cada una tomó distintos caminos.
Nacha manifiesta que está muy feliz con Berni, pero afirma que en algún momento de su vida tocó fondo y esto fue tras el término de la relación de ambas.
Al mismo tiempo, Karina confirma que a ella le ha ido muy bien con sus pinturas y pronto tendrá una exposición, a la que deja invitada a Nacha.Ve el capítulo en