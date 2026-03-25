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¿Sigue vivo el amor? Así fue el reencuentro de Nacha y Karina después de dos años en El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) visita el mural que pintó con Karina (Jacinta Rodríguez) para mostrárselo a Berni. 

Es así como la ahora pareja de Joaquín (Francisco Dañobeitia) comienza a relatar a su hija que este lugar es muy importante para ella, y aunque antes estaba en mejores condiciones, para ella sigue teniendo un valor incalculable, ya que lo hizo con una amiga muy especial. 

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Y es que mientras ella dice esto, Karina aparece de sorpresa por atrás y deja a Nacha impactada al reencontrarse con su antiguo amor. 

Nacha y Karina
El Jardín de Olivia / MEGA

Nacha y Karina se reencuentran 

Ambas inician una conversación donde se ponen al día de sus vidas; después de todo, no se ven desde hace dos años y cada una tomó distintos caminos. 

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Nacha manifiesta que está muy feliz con Berni, pero afirma que en algún momento de su vida tocó fondo y esto fue tras el término de la relación de ambas. 

Al mismo tiempo, Karina confirma que a ella le ha ido muy bien con sus pinturas y pronto tendrá una exposición, a la que deja invitada a Nacha. 

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