"Lo de Vanessa va a seguir pasando": Luis Emilio controla a Omar y realiza una última advertencia en EJDO

25 mar. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llega hasta la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) dispuesto a acabar con la vida del empresario.

Sin embargo, cuando estaba a punto de percutar el arma contra su jefe, Burgos (Juan Carlos Cáceres) aparece por la espalda y lo golpea en la cabeza, dejándolo incapacitado.

Es en ese momento donde inicia un monólogo por parte de Luis Emilio, quien aclara que todo esto es por culpa de él, además de que le deja claro que no lo matará, ya que le sirve más vivo que muerto.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio amenaza por última vez a Omar

"Te advierto que lo de Vanessa va a seguir pasando una y otra vez", asegura Luis Emilio, y agrega: "lo de Vanessa va a seguir pasando una y otra vez, en la medida en que tú te sigas comportando como un imbécil".

"Si dejas el trabajo y a tu mujer botada, alguien tiene que atenderla, y quién mejor que yo. Y anda cortándola con tu show patético porque si me tocas un pelo, alguien más va a hacerle una visita a Vanessa y te aseguro que no va a ser tan caballero como yo. ¿Te queda claro?", expresa el empresario.

"Por tu bien y por el de Vanessa, ponte sobrio y empieza a hacer la pega como corresponde... Tú sabes bien, Omar, que me sirven mucho más vivo que muerto, pero mi paciencia tiene un límite", cierra.