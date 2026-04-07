¡Lo descubrió in fraganti! Ignacia supo de la infidelidad de Joaquín en El Jardín de Olivia

07 abr. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 268 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) confiaba en que el departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) estaría desocupado para visitarlo con la corredora de propiedades. La idea era poder arrendarlo, pero pronto hubo un cambio de planes.



El lugar debía estar desocupado, pero había dos copas de vino en la sala de estar. La hija de Bernardita (Catalina Guerra) se tomó un momento para inspeccionar y en el dormitorio vio a su marido acostado con otra mujer.

Así es que entendió Ignacia el tipo de "terapia" que tomaba Joaquín cuando salía de casa de cuando en cuando.

El Jardín de Olivia / Mega

No era la primera vez de Joaquín

Lo peor es que una vez estuvo cara a cara con la mujer que acompañaba a su marido, se dio cuenta que no era una amante, sino una escort. "Joaquín se atiende con una amiga mía, pero tenía la agenda llena", le dijo la joven antes de irse.

A medio vestir, Undurraga intentó dar excusas pero ya era demasiado tarde.