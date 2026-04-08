"Hazlo por ella...": Joaquín usó a su pequeña hija para evitar la separación de Ignacia en EJDO
En el capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) tomó una decisión tras enterarse que Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscaba a otras mujeres estando casados.
"Lamento mucho no poder darte lo que tú quieres, (...) pero yo no soy la mujer que tú necesitas y es momento que dejemos de engañarnos. Yo no te hago feliz y, honestamente, tú a mí tampoco. Lo mejor es que nos separemos", lanzó.
La estrategia de Joaquín
La primera reacción de Joaco fue culpar a Karina (Jacinta Rodríguez), a quien su esposa volvió a ver después de dos años.
"Esto no tiene nada que ver con ella. Yo no quiero seguir casada contigo y punto", insistió Nacha.
La última carta que le quedó a Undurraga fue apelar a la pequeña Bernardita: "No lo hagas por nosotros... Hazlo por ella. Esta niñita tiene derecho a crecer con sus papás juntos, como Dios manda".