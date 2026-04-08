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Clemente sin pelos en la lengua: Luis Emilio fue acusado por su hijo de acabar con Omar en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) demostró su frialdad al presentarse en el sitio donde encontraron a Omar (César Sepúlveda). Quería dar sus condolencias a Vanessa (Begoña Basauri). 

Clemente (Pipo Gormaz) se puso de pie, indignado de que su padre tuviera las agallas de ir cuando todos saben que es el responsable de este crimen. 

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Una última amenaza de Luis Emilio

Tras culparlo por la tragedia, el padre de Olivia (Violeta Silva) le recordó a sus otras víctimas: "Usted es capaz de asfixiar a una mujer hasta matarla después de haber abusado de ella. Es capaz de dispararle a mi mamá a sangre fría y después mandarla a matar a la clínica. (...) Usted es un asesino".

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Vanessa pidió que Luis Emilio se fuera, pero Walker le habló directamente: "Hijita, tú no tienes por qué pasar por esto solita. Yo estaré muy cerquita tuyo. Cuenta con todo mi apoyo en lo que necesites... El dolor nos hace decir cosas de las que después nos vamos a arrepentir".

Y en cuanto a Clemente, le recalcó que "si tú y tu querida Dianita insisten en estas acusaciones, solo van a conseguir traer más sufrimiento para todos. Yo, en su lugar, enterraría el pasado y seguiría adelante". 

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