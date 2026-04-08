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"Nadie nunca me va a amar como él": Vanessa vive devastador momento tras la partida de Omar en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) vio con sus propios ojos el cuerpo de Omar (César Sepúlveda) y, descorazonada, se largó a llorar. 

Clemente (Pipo Gormaz) intentó consolarla, pero las palabras no bastaban para mitigar su dolor. "No lo supe valorar porque siempre quería más. Lo engañé, lo dejé por ti, le escondí que íbamos a tener un hijo juntos y lo traicioné una y otra vez", se reprochó la periodista. 

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El miedo a Luis Emilio sigue presente

Precisamente lo que más le dolió fue negarse a abandonar el país cuando tuvieron la oportunidad, dejándolo a merced de Luis Emilio (Alejandro Trejo): "Yo lo convencí de que nos quedáramos. Yo lo maté, fue mi culpa".

Vanessa y Clemente
El Jardín de Olivia / Mega
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"Él me decía que tenía que estar con alguien que me valorara y ese alguien era él, porque nadie nunca en la vida me va a amar como me amaba Omar y ya no está. ¡Se fue y estoy sola!", lamentó. 

Clemente le pidió rearmarse por Omar, pero su ex vio con pesimismo el futuro. Ella no puede seguir adelante a sabiendas que Luis Emilio sigue libre. 

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