"No me metan en esto": El miedo paralizó a Jessica ante posible denuncia en contra de Luis Emilio en EJDO
En el capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) habló con Jessica (Ignacia Sepúlveda) porque pronto denunciarán a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y ella podría ser llamada a declarar.
"Quería avisarte que estamos haciendo algo y en parte te involucra a ti. Estamos buscando la forma de agarrar a mi viejo por lo que te hizo a ti y a tantas otras mujeres, así que ahora mismo estamos viendo quién fue víctima de abuso o de extorsión", dijo Basti al teléfono.
Bastián ofrece su apoyo
La mera posibilidad de enfrentarse a Luis Emilio causó gran ansiedad en la periodista. ¿Qué consecuencias podría pagar si lo denuncia, sabiendo lo que le pasó a Omar (César Sepúlveda)?
Bastián notó este miedo y le aseguró que no la obligará a participar y, en caso de ser denunciante, la acompañará durante todo el proceso.
Aun así, Jessica declinó con la voz cortada por la angustia. "No, no, no, no. Yo no puedo. No me metan en esto", zanjó la joven antes de cortar la comunicación.