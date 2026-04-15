"Va a empezar a oler a gladiolos": Luis Emilio usó a la esposa de Burgos para obligarlo a obedecer en EJDO

15 abr. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) está cegado de rabia contra Gloria (Francisca Gavilán) y su familia, tanto así que quiere aniquilar a los Guerrero esa misma noche.

Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibió la orden de ejecución con un generoso pago sobre la mesa, pero esta vez las cosas son diferentes porque hay personas inocentes involucradas, incluso un menor de edad. Contraviniendo los deseos del empresario, descartó su participación.

Burgos debe elegir

"Si no lo haces tú, lo hará otro y tú vas a ser un cabo suelto más, igual que Bernardita, igual que Omar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Terminar en un peladero por ahí con un balazo en la cabeza mientras tu mujer agoniza porque no tiene las luquitas para pagar el tratamiento médico?", preguntará Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Por proteger la vida de su esposa es que Héctor sacrificó su integridad como policía y si ella fallece, todo habría sido en vano.

Luis Emilio sabía que ese es el talón de Aquiles del subprefecto: "Si no hay platita, no hay tratamiento, y sin remedios, tu mujer va a empezar a oler a gladiolos. Piensa en ella y en tu hija antes de cruzar esa puerta".