"Va a empezar a oler a gladiolos": Luis Emilio usó a la esposa de Burgos para obligarlo a obedecer en EJDO
En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) está cegado de rabia contra Gloria (Francisca Gavilán) y su familia, tanto así que quiere aniquilar a los Guerrero esa misma noche.
Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibió la orden de ejecución con un generoso pago sobre la mesa, pero esta vez las cosas son diferentes porque hay personas inocentes involucradas, incluso un menor de edad. Contraviniendo los deseos del empresario, descartó su participación.
Burgos debe elegir
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Por proteger la vida de su esposa es que Héctor sacrificó su integridad como policía y si ella fallece, todo habría sido en vano.
Luis Emilio sabía que ese es el talón de Aquiles del subprefecto: "SiVe el capítulo en