La tienen vigilada: Mariana rechazó ayudar a Vanessa por miedo a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

16 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) llamó a Mariana (Catalina Stuardo) para avisarle que están preparando una denuncia en contra de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Su testimonio, tanto como el de otras mujeres víctimas, sería de gran ayuda.

Pero la secretaria sintió pánico de que la involucren en algo así.

"Yo sé que este es un tema difícil de conversar, pero quiero que sepas que ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas. De hecho, hay un fiscal que nos está apoyando y él nos ofrece ayuda, nos ofrece protección y anonimato si colaboramos", le reveló Riesco.

El Jardín de Olivia / Mega

Los ojos que están sobre la secretaria

Estos argumentos no sirvieron. Mariana se negó rotundamente y colgó la llamada, la que fue escuchada por don Octavio, su nuevo jefe.

Este hombre tiene un férreo control sobre lo que hace o dice su empleada, además de contacto directo con Luis Emilio Walker, a quien llamó para reportar la situación.