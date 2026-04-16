La tienen vigilada: Mariana rechazó ayudar a Vanessa por miedo a Luis Emilio en El Jardín de Olivia
En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) llamó a Mariana (Catalina Stuardo) para avisarle que están preparando una denuncia en contra de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Su testimonio, tanto como el de otras mujeres víctimas, sería de gran ayuda.
Pero la secretaria sintió pánico de que la involucren en algo así.
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Los ojos que están sobre la secretaria
Estos argumentos no sirvieron. Mariana se negó rotundamente y colgó la llamada, la que fue escuchada por don Octavio, su nuevo jefe.
Este hombre tiene un férreo control sobre lo que hace o dice su empleada, además de contacto directo con Luis Emilio Walker, a quien llamó para reportar la situación.Ve el capítulo en