"Intentamos todo...": Diana cierra las puertas del amor a Clemente con duro golpe de realidad en EJDO
En el capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) admite a Clemente (Pipo Gormaz) que todavía tiene sentimientos por él y no lo ha podido olvidar.
Y es que, tras el intenso momento que se dio en la casa de los Guerrero, Clemente se acerca a Diana para saber cómo estaba y cómo se sentía con todo lo que estaba pasando a raíz del ataque de los malhechores de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Fue en ese momento donde Diana afirma que no lo ha podido olvidar. Sin embargo, Gabriel (Matías Oviedo) sigue presente en su vida y él ha dado demasiado, por lo que no puede simplemente dejarlo para volver con Clemente.
Diana pone límites a Clemente
"Clemente, no... en todo este tiempo nosotros hemos seguido con nuestras vidas; yo estoy con el Gabo y lo quiero mucho, él es muy lindo conmigo, nosotros dos tenemos algo muy bonito juntos y lo ha dado todo, todo por mí, y quiero que sepas que, a pesar de lo que tú y yo sentimos, yo no voy a ser chueca con él", expresa Diana.
Enseguida, el mayor de los Walker se adelanta y dice que jamás le pediría algo así, pero Diana sigue con su discurso y se pone muy realista: "Además, Clemente, yo creo que de una vez por todas tenemos que dejar de engañarnos, o sea, dejar las cosas tal como están; si vivir del pasado no le va a servir a nadie".
"¿De verdad crees eso?", pregunta Clemente, a lo que ella responde que sí. "Creo que hay que ser realista porque nosotros dos intentamos todo para estar juntos, agotamos todas las posibilidades y no lo logramos, y tú sabes cuál es la razón: mientras tu papá esté respirando, nosotros dos nunca vamos a poder estar juntos", afirma la terapeuta ocupacional.
Leer más de