El plan de Ignacia para poder vivir su amor con Karina en EJDO: "Voy a detener en seco a ese caballero"

17 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) cuenta a Karina (Jacinta Rodríguez) que pidió el divorcio a Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Precisamente, Ignacia quedó involucrada en la mitad del ataque contra los Guerrero, por lo que, tras la llegada del resguardo policial, Karina se preocupa de atender a su expareja y es en ese momento donde ella confiesa este detalle de su vida personal.

"Siento que estoy desperdiciando tiempo valioso al lado de la persona incorrecta y por eso yo le pedí el divorcio al Joaco... Es que no quiero seguir fingiendo, yo no lo amo, nunca lo voy a amar. Ya basta, yo quiero ser feliz", comenta Nacha.

El Jardín de Olivia / MEGA

La importante decisión de Ignacia

Tras pasar un rato juntas, Ignacia afirma que no sabe qué tan bueno puede ser que ellas vuelvan a estar juntas, a raíz de los cambios de vida que ha tenido cada una de ellas.

Ante esto, Karina aclara que le da lo mismo el proceso que ella esté viviendo, pero la quiere acompañar. "Hay que empezar a pensar cómo vamos a hacer esto", cuestiona Karina.

En esa línea, Nacha dice que lo único que deben hacer es meter preso a Luis Emilio (Alejandro Trejo), lo que la motiva a tomar una importante decisión.

"Te aseguro que esto no va a volver a pasar; a mí se me ocurre una idea para que ese hombre no le vuelva a hacer daño a ninguna de ustedes... algo que tú misma me enseñaste hace un par de años. Voy a detener en seco a ese caballero y le voy a dar donde más le duele. Te aseguro que después de esto no se va a atrever a tocarle un pelo", cierra Ignacia.