¡Gracias a Luis Emilio es que tiene dinero! Se revela que Christian también es aliado de Walker en EJDO

09 jun. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 313 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) ayudó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en todo lo que le ordenaron. No es que tuviera mucha alternativa con esa "carta de despedida" que tuvo que escribir, pero ahora que cumplió con su parte, esperaba separar caminos con su exsuegro.

Walker tenía otros planes y, de hecho, tiene muy presente a Undurruga en sus próximos movimientos.

"Te voy a dar todo todo lo que tu padre no te ha podido dar: poder, reconocimiento y el poder absoluto en la empresa y, lo más importante, recuperar a tu hija. Eso ya está encaminado, solo tienes que confiar en mí", le dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

La tercera arista

La recuperación de la empresa, la liberación de Luis Emilio, el secuestro de Olivia (Violeta Silva) y la venganza contra los Guerrero no es cosa de dos personas. Sorpresivamente, Christian (Juan José Gurruchaga) también es parte del plan.

Gracias al empresario es que Mendoza tiene tan buen pasar económico, pero debe obedecer sus órdenes si no quiere volver a la ruina.

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