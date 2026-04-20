"Si me llega a pasar algo...": Ignacia realizó transmisión para acusar públicamente a su padre en EJDO

20 abr. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) recibió un mensaje urgente del jefe de comunicaciones porque Ignacia (Cota Castelblanco) realizaba una transmisión en vivo para denunciarlo por sus actos criminales.

"Mi nombre es Ignacia Vial, soy hija del reconocido empresario Luis Emilio Walker y quiero denunciar algo gravísimo que no me puedo quedar callada: hoy, una amiga muy querida para mí, Karina Mendoza y su familia, fueron víctimas de un intento de homicidio", comenzó la joven con firmeza.

La denuncia de Nacha

En su acusación señaló que "estos delincuentes venían con el único propósito de asesinar a esta familia a sangre fría, en donde incluso había un niño en la casa y a mí no me cabe ninguna duda de que estaban siguiendo órdenes de mi papá".

El Jardín de Olivia / Mega

"Si me llega a pasar algo a mí, a Karina, a su familia, a mis hermanos, quiero que sepan que el único responsable es Luis Emilio Walker", anunció al mundo.

Sus palabras lograron conmover a todos los que la conocían. Karina (Jacinta Rodríguez), en especial, la felicitó por este enorme acto de valentía.