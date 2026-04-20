"Lo mínimo que merezco": Luis Emilio hizo inesperada "visita" a Nacha por su polémico video en EJDO
En el capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) regresó al departamento tras publicar un video en el que denunciaba a su padre por el ataque contra la familia Guerrero. Para su sorpresa, alguien la esperaba en el dormitorio.
Era Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien sostenía entre sus brazos a la pequeña Berni. "Es un clon tuyo, una fotocopia. Afortunadamente, no se parece al papá", le dijo a su hija apenas entró en la habitación.
Ignacia no echa pie atrás
"Princesa, me acabas de descuerar públicamente, acusándome de una cantidad de barbaridades que no tienen fundamento ni evidencia. Tengo a toda la prensa acosándome por cosas que no hice. Lo mínimo que merezco, Ignacia, es una disculpa y ojo, disculpas públicas", agregó, alcanzando una nueva cuota de desfachatez.
Ignacia no solo se negó a retractarse de sus palabras, sino que contraatacó, afirmando que las consecuencias serán mucho peores para Luis Emilio si llega a hacerle daño a Karina (Jacinta Rodríguez) y los Guerrero.
"Ándate de mi casa y no te vuelvas a acercar nunca más a mi hija. Puede que lleve tu sangre, pero tú nunca vas a ser parte de su vida, ¿entendiste?", exigió Nacha.