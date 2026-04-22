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"Les voy a destrozar su vida": Luis Emilio anuncia duras consecuencias para Vanessa y Jessica en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 279 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) discutían los pasos a seguir tras el revés de la denuncia en fiscalía. La conversación se vio interrumpida cuando apareció Luis Emilio (Alejandro Trejo) frente a ellos. 

El mayor de los hermanos Walker lo expulsó de la casa, pero él pidió solo cinco minutos para darles un mensaje. 

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"Al contrario de ustedes, a pesar de sus ataques, yo los he tratado con guante blanco, pero sepan que mi paciencia tiene un límite y ustedes la agotaron", amenazó.

El Jardín de Olivia / Mega
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Luis Emilio lanza un golpe bajo

Para Clemente y Basti, las intimidaciones de Luis Emilio no son ninguna novedad, solo que esta vez no son ellos los que están en riesgo. 

"A Jessica (Ignacia Sepúlveda) y a Vanessa (Begoña Basauri) las voy a hacer pedazos. Les voy a poner una querella por injurias y les voy a destrozar su vida, su reputación y sus carreras, así que de ustedes depende... Dejan de perseguirme y de hincharme las bolas, en buen chileno, o a este par de casquivanas culisueltas las voy a hacer charqui", amenazó el patriarca de los Walker.

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