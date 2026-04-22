"Dejemos esta relación hasta acá": Gabriel libera a Diana para que esté con el hombre que ama en EJDO

22 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 279 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) notó de inmediato que la presencia de Clemente (Pipo Gormaz) remece a Diana (Nicole Espinoza).

Por mucho que la terapeuta insista en que quiere estar con él, Santana cree que su pareja siente algún tipo de obligación. "No tienes que estar conmigo porque sientes que me debes algo, y métetelo bien en esta hermosa cabecita que tienes. Tú no me debes nada", le dijo mientras estaban a solas.

"Yo entiendo que los sentimientos no se pueden controlar, pero me gustaría que tú te sintieras libre de elegir lo que dicte tu corazón y de estar con quien tú quieras. Si esa persona es Clemente, bueno, yo no voy a saltar de alegría, pero lo puedo comprender", agregó.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana tendrá que decidir

La única manera de que esto suceda es que Diana no tenga presiones. Así, el exdetective prefirió dar un paso al costado.

"Lo mejor es que dejemos esta relación hasta acá. Yo voy a seguir estando acá, pero tienes que ser honesta. (...) Es lo mejor para mí, por lo menos", cerró Gabriel.