Decidieron esperar: Karina y Nacha ponen en pausa su relación por el bien de Berni en El Jardín de Olivia
En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) hizo caso de la petición de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y decidió poner en pausa su relación con Nacha (Cota Castelblanco).
"Tenías razón cuando dijiste que han pasado dos años y ya no somos las mismas. Está la Berni, sería demasiado injusto exponerla a algo así. (...) Tu papá está en medio y, mientras él esté allí, nosotras no podemos estar juntas", argumentó la pintora.
Luis Emilio es la piedra de tope
Considerando que Luis Emilio (Alejandro Trejo) es capaz de las peores atrocidades, incluso contra su propia familia, priorizar a una niña es lo más razonable. Sin embargo, Ignacia se resistirá a un adiós definitivo.
"Yo soy la última persona que quiere que le pase algo, pero no podemos seguir escondiéndonos y dándole en el gusto a mi papá. A ese hombre hay que meterlo a la cárcel. No podemos dejar de pelearla, no así, no ahora", aseveró.
Ignacia confiará en que deben esperar porque "con el tiempo, cuando esté todo más despejado, vamos a poder vivir nuestra relación hermosa que tanto merecemos".