Renata encontró a Rocío en Argentina: Las dos se suman a la arremetida judicial contra Luis Emilio en EJDO

23 abr. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, los hermanos Walker habían perdido toda esperanza de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) pague por sus crímenes. Incluso con dos testimonios de sus víctimas, la fiscalía no contaba con pruebas suficientes para procesarlo.

En medio de este momento tan bajo, Renata (Susana Hidalgo) llamó a Clemente (Pipo Gormaz) para contarle que cambió de parecer y sí testificará.

La persona que podría hundir a Walker

"Tienes razón: ninguno de nosotros va a estar seguro si tu papá sigue libre, así es que voy a declarar en su contra", pero no lo hará sola.

El Jardín de Olivia / Mega

"Acá en Argentina encontré a Rocío (María Jesús Miranda) y ella también accedió a declarar en su contra. De hecho, ahora está al lado mío. Con este movimiento no habrá nada que salve a Luis Emilio de pagar por sus crímenes. Ahora sí va a caer", agregó la fiscal.

Esto cambia completamente el panorama judicial de Walker.