Diana baja los brazos en su lucha contra Walker y le pidió a Samu seguir adelante por el bien de Raúl en EJDO

23 abr. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se contagió del pesimismo de Gloria (Francisca Gavilán) y Raúl (César Caillet).

Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) evadió a la justicia, incluso cuando dos de sus víctimas lo acusaron de un grave delito y tuvo el descaro de enviar sicarios para acabar con los Guerrero. Por estas razones es que Raúl no quiere seguir en una lucha infructuosa y aceptó pasar el resto de sus días en la cárcel si eso protege a sus hijos.

Diana le comunicó a Samuel (Simón Beltrán) la petición de su padre: "Él, para estar tranquilo, necesita saber que nosotros vamos a estar bien y la única forma de asegurarle eso es dejar de darle la pelea al viejo".

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que quiere Raúl para sus hijos

El adolescente, sorprendido, se negó a dejar de intentarlo. "¿Te vas a rendir? No, Diana, tú no puedes hacer eso. (...) ¿Quieres que sigamos viviendo normal mientras sabemos que el papá va a estar para siempre en la cárcel?", preguntó.

Su hermana le rogó entender sus razones porque "la única forma de poder sostener al papá es que nosotros tengamos una buena vida. Tener una buena vida, aunque él no pueda acompañarnos, (...) que sienta que su sacrificio valió la pena".