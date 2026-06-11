Olivia no entiende qué pasa con su papá: Diana y Nacha vivieron emotivo momento con la niña en EJDO

11 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) regresó a casa, pero nada ha vuelto a la normalidad y para la niña se ha vuelto difícil comprender la situación.

La policía allanó su hogar y mencionaron que su papá mató a alguien. Ignacia (Cota Castelblanco) intentó contenerla emocionalmente, pero solo Diana (Nicole Espinoza) encontró una forma sencilla de explicarle las cosas de acuerdo a su edad.

"Si tú escuchaste que alguien había muerto, es verdad. Alguien murió y la policía quiere saber qué pasó y cómo murió esa persona. Tu papá estaba cerca y la policía piensa que tiene la culpa. (...) Como todo se complicó, el papá no va a poder volver a la casa hasta que todo se aclare", señaló la terapeuta.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero para dejarla tranquila, tanto Diana como Ignacia se comprometieron a acompañarla y cuidarla durante la ausencia de Clemente (Pipo Gormaz).

"Con tus tíos y la Kari vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que vuelva muy pronto a estar contigo. (...) Él también quisiera estar contigo, no te imaginas cuánto".

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