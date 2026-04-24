Gabriel volvió a la policía para detener a Héctor Burgos: Así reaccionó el subprefecto en El Jardín de Olivia

24 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 281 de El Jardín de Olivia, Montes (Susana Hidalgo) y Santibáñez (Claudio Ravanal) movieron sus hilos para que Gabriel Santana (Matías Oviedo) recuperara su cargo de comisario.

De regreso en su antiguo puesto, su primera misión fue seleccionar un equipo de total confianza y con ellos, detener a Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) en pleno cuartel.

El subprefecto pidió no ser esposado frente a sus hombres, pero Santana decidió exponerlo ante todos como el delincuente que es.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio hunde a Burgos

Ante el fiscal Santibáñez, Héctor negó tener cualquier relación con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) e incluso desestimó las declaraciones del fallecido Omar (César Sepúlveda).

Fue entonces que una llamada del empresario dejó en evidencia el estrecho vínculo que los une. Nervioso, Burgos secó el sudor de su frente y anunció que no declarará nada sin estar en compañía de su abogado.