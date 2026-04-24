"Luis Emilio te manda saludos": El "Rucio" aborda a Vanessa para hacerla desaparecer en El Jardín de Olivia

24 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 281 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) hizo guardia fuera del departamento de Vanessa (Begoña Basauri), a la espera de que la periodista regresara a su hogar.

Ella ha tenido días complejos después de denunciar en fiscalía. De hecho, esperaba que Luis Emilio (Alejandro Trejo) tomara represalias tarde o temprano, pero nunca imaginó que la venganza llegaría a pocas horas de su declaración.

Riesco subió a su piso y cerró la puerta tras sí. El "Rucio" utilizó una herramienta para forzar la entrada y tomarla por sorpresa.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa tiene que pagar

La ex de Omar (César Sepúlveda) no lo escuchó hasta que habló, apuntándole con una pistola a la cabeza: "Flaquita, Luis Emilio te manda saludos".

Como Vanessa escribió una "carta de despedida" para justificar su presunto suicidio, si muere, nadie investigaría a fondo lo que pasó.