"Luis Emilio te manda saludos": El "Rucio" aborda a Vanessa para hacerla desaparecer en El Jardín de Olivia
En el capítulo 281 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) hizo guardia fuera del departamento de Vanessa (Begoña Basauri), a la espera de que la periodista regresara a su hogar.
Ella ha tenido días complejos después de denunciar en fiscalía. De hecho, esperaba que Luis Emilio (Alejandro Trejo) tomara represalias tarde o temprano, pero nunca imaginó que la venganza llegaría a pocas horas de su declaración.
Riesco subió a su piso y cerró la puerta tras sí. El "Rucio" utilizó una herramienta para forzar la entrada y tomarla por sorpresa.Ir a la siguiente nota
Vanessa tiene que pagar
La ex de Omar (César Sepúlveda) no lo escuchó hasta que habló, apuntándole con una pistola a la cabeza: "Flaquita, Luis Emilio te manda saludos".
Como Vanessa escribió una "carta de despedida" para justificar su presunto suicidio, si muere, nadie investigaría a fondo lo que pasó.Ve el capítulo en