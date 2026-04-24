Ignacia habló más de la cuenta con Joaquín y puso en alerta a su padre en El Jardín de Olivia

24 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 281 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) envió los documentos del divorcio a Joaquín (Francisco Dañobeitia), ignorando todas las advertencias de su marido sobre las represalias que tomaría Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Él quiso entender por qué ella se exponía a ese peligro. Nacha le respondió que existía la posibilidad de que su padre no pudiera hacer nada al respecto, e incluso de que terminara preso.

La joven no dio detalles, pero eso fue suficiente. Luis Emilio escuchó parte de la conversación.

El Jardín de Olivia / Mega

Walker sobre aviso

El empresario interrogó a Joaquín, pero su yerno no tenía más información. Molesto, Walker le dio una orden: "Sea lo que sea que esté tramando mi hija, párala en seco, hue... ¡Ponte los pantalones! De lo contrario, voy a hacerte responsable a ti de todo esto, pendejo".

Después de este tenso momento, el padre de Ignacia llamó a su abogado para averiguar con sus contactos qué es lo que se teje en fiscalía.