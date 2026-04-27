"Por fin vas a pagar": Luis Emilio es detenido gracias a temeraria acción de Bastián en El Jardín de Olivia

27 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se entera que Burgos (Juan Carlos Cáceres) fue detenido por la justicia y todo apunta a que está siendo acusado del asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

Contra las cuerdas, Luis Emilio toma la decisión de abandonar el país. Sin embargo, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) se enteran de lo que hará el empresario, por lo que salen de inmediato para detenerlo.

Una vez frente a él, Diana se descuida un momento y Luis Emilio la toma de rehén, apuntándole en la cabeza y usándola como escudo humano para llegar hasta su vehículo, sin que Clemente se lo pueda impedir.

Luis Emilio está desesperado

Mientras esta situación acontecía, Gabriel (Matías Oviedo) llega hasta el frontis de la casa de Luis Emilio y apunta contra él. Sin embargo, el empresario una vez más ocupa a Diana y logra que el subcomisario suelte su pistola.

Lamentablemente, al soltar a Diana, Gabriel se acerca demasiado, recibiendo un disparo por parte de Luis Emilio en su estómago, cerca de la médula espinal, lo que puede terminar muy mal.

En ese mismo instante, Bastián (Alonso Quintero) llama a Clemente y se entera que su padre está escapando, por lo que, sin medir las consecuencias, presiona el acelerador y estrella su vehículo contra el de su padre, logrando detener a Luis Emilio, quien ahora tendrá que enfrentar a la justicia.

El Jardín de Olivia / MEGA

"Por fin vas a pagar por todo lo que has hecho en tu perr... vida", cierra Bastián, mientras la policía llegaba.