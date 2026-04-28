"Aquí no eres nadie": Luis Emilio tuvo primer golpe de realidad al llegar a la cárcel en El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 283 de El Jardín de Olivia, los cargos contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) se acumularon en la formalización, incluyendo homicidio calificado, obstrucción a la investigación, soborno, amenazas, inducción al falso testimonio, impugnación calumniosa y homicidio frustrado.

La gravedad de estas acusaciones y el peligro de fuga lograron algo impensado: el empresario tiene que ir a la cárcel mientras dure el proceso de investigación.

El Jardín de Olivia / Mega

Un gendarme lo puso en su lugar

El recinto penitenciario al que lo llevaron no fue del agrado de Walker y, tratando de usar sus influencias, le pidió a un gendarme hablar con su superior. Él requería un penal con mayor seguridad.

Su tono soberbio no fue del agrado del carcelero, quien de inmediato le hizo entender la jerarquía en su nueva casa.

"A ver, pelado, no estás cachando donde estás. Vas a comenzar tratándome de "señor" y da lo mismo que tu apellido sea Walker, Hernández o Pérez: aquí no eres nadie. Me vas a escuchar calladito si no quieres partir con el pie izquierdo, ¿estamos?".